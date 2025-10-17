«Вакцинация остается наиболее надежной защитой»

В ряде российских регионов зафиксирован рост случаев заражения ветряной оспой. По мнению специалистов, обострение эпидемиологической ситуации связано с дефицитом вакцины против данного заболевания. Вакцинация против ветрянки отсутствует в Национальном календаре прививок, поскольку производство вакцины в стране не налажено. На данный момент она предусмотрена лишь в календаре вакцинации по эпидемическим показаниям. Следовательно, субъекты федерации при необходимости вынуждены приобретать зарубежные вакцины за счет собственных средств. Кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, врач-педиатр «Клиники Екатерининская» Мария Куликова о том, что такое ветрянка и как от нее защититься.

Мария Куликова

Фото: предоставлено автором

«В последние месяцы в нескольких регионах России наблюдается резкий рост заболеваемости ветряной оспой (Varicella). Однако на территории Краснодарского края ситуация остается спокойной. По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, за девять месяцев 2025 года заболеваемость ветряной оспой в регионе была на 18,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ветряная оспа — это высококонтагиозное вирусное заболевание, вызванное вирусом varicella-zoster, который относится к семейству герпесвирусов. Заболевание проявляется появлением зудящих везикулезных высыпаний, повышением температуры тела и общим недомоганием. Сыпь может возникать как на коже, так и на слизистых оболочках, что усугубляет течение болезни.

Хотя ветряная оспа чаще встречается у детей, заболеть могут и взрослые. Основную опасность представляет не сама инфекция, а возможные осложнения, такие как круп, пневмония, энцефалит и менингоэнцефалит. Кроме того, нередко развиваются вторичные бактериальные инфекции, включая остеомиелит, отиты и инфекционные заболевания кожи. По различным литературным данным, риск осложнений у взрослых в 1,9 раза выше, а вероятность госпитализации достигает 6,2 раза по сравнению с детьми. Уровень смертности составляет один случай на 60 тыс.

Наиболее эффективным методом профилактики ветряной оспы является вакцинация. В настоящее время вакцина против ветряной оспы не доступна на территории Краснодарского края. Ранее проводилась вакцинация препаратами “Варилрикс” и “Приорикс-Тетра”, производимыми GSK (Бельгия).

Дефицит вакцин обусловлен сложностями с закупками и логистикой иностранных препаратов. В настоящее время в России проводятся клинические исследования вакцины против ветряной оспы, разработанной компанией “Нанолек” совместно с южнокорейской компанией GC Biopharma. Завершение исследования планируется во второй половине 2026 года.

В условиях дефицита вакцин необходимо принимать меры по снижению рисков заражения. Важно помнить, что вирус передается воздушно-капельным путем (при кашле или чихании инфицированного человека) и контактным путем (через прямой контакт с пузырьками на кожных высыпаниях или предметами, которые использовал инфицированный человек).

Дети являются особенно уязвимой группой, поскольку активно взаимодействуют друг с другом в социальных ситуациях, таких как школы, детские сады и игровые площадки.

В заключение могу сказать, что вакцинация остается наиболее надежной защитой от ветряной оспы, но в текущих условиях крайне важно соблюдать меры предосторожности и укреплять иммунную систему».