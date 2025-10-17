Цены на мясо и рыбу выросли в Новороссийске

За неделю свинина в Новороссийске подорожала на 0,18%, говядина на 0,25%, а курятина на 0,30%, следует из данных мониторинга розничных цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания и товаров для детей, проведенного управлением экономического развития Новороссийска.

Так, 7 октября средняя розничная цена 1 кг свинины в Новороссийске составляла 393,96 руб., а к 13 октября она повысилась на 0,18% до 394,67 руб./кг. В таблице Управления экономического развития от 22 сентября стоимость данного вида мяса составляла 391,67 руб./кг.

Говядина с 7 по 13 октября подорожала на 0,25% с 655,67 до 657,33 руб./кг. В сентябрьском мониторинге, который брал за основу «Ъ-Новороссийск», цена говядины достигала 655,00 руб./кг.

Цены на куриное мясо, кроме окорочков, увеличились за неделю октября на 0,30% с 222,00 до 222,67 руб./кг, а 22 сентября средняя розничная стоимость кур составляла 221,83 руб./кг.

Мороженая неразделанная рыба (путассу, минтай, хек, камбала, лимонема, треска и сайда) подорожала до 360,50 руб./кг вместо 359,83 руб./кг за отчетную неделю, в сентябре стоимость указанных видов рыбы составляла 356,83 руб./кг.

Краснодарстат зафиксировал рост цен на мясо и рыбу на Кубани, согласно данным сентября 2025 года. Специалисты установили, что в цене увеличились свинина и говядина, стоимость куриного мяса практически не изменилась, а мясо индейки стало дешевле.

София Моисеенко