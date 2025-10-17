В Крыму возможны перебои в электроснабжении из-за атак БПЛА на электроподстанции

В Республике Крым возможны перебои в электроснабжении из-за атак беспилотников на электроподстанции. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за повреждения на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения. Планируемое время восстановления электроснабжения составляет около трех часов.

По словам Юрия Гоцанюка, из-за снятия графиков временных ограничений могут произойти перебои в электроснабжении. Он также предупреждает жителей региона о локальных отключениях в распределительных сетях, связанных с нарушениями коммутационного оборудования и возможными переключениями в сетях электроснабжения Красноперекопского района, Джанкойского района и Сакского района.

«Ъ-Кубань» писал, что в Республике Крым в результате ночной атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций. Сейчас на поврежденных объектах ведутся восстановительные работы.

Алина Зорина