Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область поставила в Турцию 3 тысячи тонн кормов для животных

С 6 по 10 октября 2025 года из морских пунктов пропуска Ростовской области в Турцию было экспортировано 6 тыс. т кормов для животных растительного происхождения (шрот подсолнечный). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проведенный отбор проб кормов для лабораторных исследований показал, что подсолнечный шрот соответствует требованиям страны-импортера. Исследования проведены в аккредитованной испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все