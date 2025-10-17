Ростовская область поставила в Турцию 3 тысячи тонн кормов для животных

С 6 по 10 октября 2025 года из морских пунктов пропуска Ростовской области в Турцию было экспортировано 6 тыс. т кормов для животных растительного происхождения (шрот подсолнечный). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проведенный отбор проб кормов для лабораторных исследований показал, что подсолнечный шрот соответствует требованиям страны-импортера. Исследования проведены в аккредитованной испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Наталья Белоштейн