Часть участков М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени запустят в 2025 году

Несколько участков трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени будут запущены уже в этом году, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Общая длина трассы составит более 300 км.

Скоростную трассу М-12 начали строить в 2020 году. Протяженность дороги от Москвы до Екатеринбурга составит порядка 1,6 тыс. км. В июле президент Владимир Путин открыл движение по скоростному участку трассы М-12 «Восток» в Свердловской области и Башкортостане (эти регионы соединяет дорога Дюртюли — Ачит), а также в Пермском крае. После завершения связки между М-12 и участком Дюртюли — Ачит власти начнут работы по продлению трассы до Тюмени: завершить строительство планировали к середине следующего года.

Стоимость проезда по дороге, которая проходит по территории Свердловской области, составляет от 300 до 900 руб. для разных видов транспорта.

Ирина Пичурина