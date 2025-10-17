За ночь средства ПВО сбили 61 БПЛА над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Над территорией Республики Крым средства ПВО отразили удары 32 БПЛА, над Ростовской областью — 13 беспилотников. Шесть БПЛА сбили над Черным морем, пять — над Брянской областью. Два беспилотника уничтожили над Тульской областью, еще два — над Москвой и Московской областью, один — над Курской областью.

Вечером 16 октября силы ПВО сбили 23 БПЛА над российской территорией. Ночью число аэропортов, которые приостановили полеты, выросло до десяти. В Сочи объявляли угрозу ракетной атаки и беспилотников. Губернатор Ростовской области сообщил, что в пяти районах региона средства ПВО отразили массированную воздушную атаку.