В Сочи военные отразили ракетную атаку

Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об отмене угрозы ракетной атаки и беспилотных летательных аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет»,— написал он в Telegram-канале.

В 4:55 в городе работала система ПВО. По информации главы Сочи, военные отражали ракетную атаку.

Прошунин напомнил о мерах безопасности при обнаружении подозрительных объектов. Обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Не следует подходить к ним близко, снимать их или пользоваться рядом мобильными телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Лия Пацан