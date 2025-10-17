В Сочи военные отразили ракетную атаку
Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об отмене угрозы ракетной атаки и беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет»,— написал он в Telegram-канале.
В 4:55 в городе работала система ПВО. По информации главы Сочи, военные отражали ракетную атаку.
Прошунин напомнил о мерах безопасности при обнаружении подозрительных объектов. Обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Не следует подходить к ним близко, снимать их или пользоваться рядом мобильными телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.