Число приостановивших полеты аэропортов России выросло до десяти

Аэропорты Ульяновска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля и Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Идентичные меры, вызванные риском атаки БПЛА, уже действуют в Самаре, Саратове, Калуге и Краснодаре.

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России в период с 20:00 до 23:00 мск 16 октября было сбито 23 беспилотника. 11 БПЛА сбили над Курской областью, по пять — над Воронежской и Брянской областями, а также еще два дрона сбили над Крымом.