«Быки» оттоптались

Ожидание скорой встречи президентов России и США подняло индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) выше отметки 2900 пунктов, но, впрочем, ненадолго. Реакция рынка оказалась менее бурной, чем в феврале после первого телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Инвесторы ждут от лидеров двух стран конструктивных решений, но предостерегают от излишне завышенных ожиданий, как это уже случилось зимой. Тем более что президент США пока не отказался от введения вторичных санкций против торговых партнеров России.

Слова помощника президента России Юрия Ушакова о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа заметно оживили торги на российском финансовом рынке. Индекс Московской биржи в первой половине дня 7 августа уверено преодолел уровень 2900 пунктов и к полудню превысил отметку 2915 пунктов, обновив максимум с середины мая этого года. По сравнению с закрытием предыдущего дня рост составил 5,5%. Оптимизм инвесторов несколько снизился после сообщения New York Post, что для организации встречи президенту РФ придется встретиться с президентом Украины. Тем не менее по итогам основной сессии Московской биржи индекс закрылся на отметке 2876,43 пункта, что на 4% выше закрытия среды. Как указывает аналитик ИК «Велес-Капитал» Елена Кожухова, очная встреча воспринимается рынком как сигнал к прорыву, так как предполагает «более серьезное взаимодействие и вселяет надежды на достижение конкретных договоренностей».

С начала года российский и американский президенты уже созванивались по телефону, причем первый подобный контакт вызвал стремительный рост российского фондового рынка. Тогда индекс Московской биржи вырос почти на 7%, превысив уровень 3200 пунктов (см. “Ъ” от 14 февраля). Однако дальнейшие взаимодействия глав государств уже не давали такого эффекта, а в некоторых случаях инвесторы и вовсе игнорировали переговоры.

На этот раз активность инвесторов хотя и выросла (объем торгов акциями в основную сессию превысил 164 млрд руб.), но была заметно ниже, чем после первого телефонного разговора двух президентов. 13 и 14 февраля в основную сессию объемы торгов составлял 264 млрд руб. и 299 млрд руб. соответственно.

Положительной, но ограниченной была реакция и валютного рынка. Внебиржевой курс доллара, державшийся с начала месяца возле 80 руб./$, к 11:00 опустился вплотную до 79 руб./$, минимума с 24 июля. К закрытию торгов он остановился возле отметки 79,3 руб./$. Курс юаня на биржевых торгах обновил двухнедельный минимум, опускаясь до 10,98 руб./CNY, а по итогам дня остановился на отметке 10,99 руб./CNY, на 9 коп. ниже значений закрытия предыдущего дня.

«Раньше рынок реагировал на сам факт диалога, но сейчас смотрит на конкретные действия»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. По его словам, сейчас инвесторы ожидают не разморозки отношений в целом, а точечных решений, например, смягчения санкций против конкретных компаний и отраслей. В частности, среди лидеров роста котировок на последних торгах были акции НОВАТЭКа и «Газпрома». Такая динамика объясняется надеждами инвесторов относительно восстановления поставок газа в ЕС, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Безусловно, дальнейшая динамика финансового рынка будет зависеть от итогов встречи двух президентов. И при уменьшении геополитических рисков высока вероятность возвращения индекса к уровню 3300 пунктов и выше, считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Однако многие инвесторы не исключают, что встреча не принесет прорывных решений, что также сдерживает рост индекса, указывает господин Абелев. При негативном сценарии текущий рост сменится столь же быстрой фиксацией прибыли вплоть до ухода индекса ниже апрельского минимума, оценивает госпожа Кожухова.

Кроме того, временное снижение геополитической напряженности не должно привести и к заметному укреплению российской валюты. «Геополитическая премия в рубле на текущих уровнях (около 79 руб./$) практически отсутствует»,— поясняет управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Кроме того, как отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, президент США, судя по его заявлениям, «пока так и не отказался от введения вторичных санкций против торговых партнеров РФ». Так что можно будет наблюдать повышенную волатильность на рынке в ближайшие недели, и инвесторам стоит сохранять бдительность.

К тому же, помимо геополитики на отечественный фондовый рынок влияют и другие факторы, в том числе действия Банка России по снижению ключевой ставки. Кроме того, еще одним фактором остаются низкие цены на нефть, отмечает господин Додонов. По данным Investing.com, котировки нефти Brent в настоящее время немногим превышают $66 за баррель, находясь вблизи двухмесячного минимума.

Андрей Ковалёв, Виталий Гайдаев