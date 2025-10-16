Телефонный разговор президентов России и США поднял индекс IMOEX выше 2600 пунктов

16 октября почти сразу после 17:00 индекс Московской биржи подскочил сразу на 2%, превысив уровень 2600 пунктов. Это случилось после того, как портал Axios сообщил о проведении телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Позже эту информацию подтвердил сам Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Индекс поднимался до отметки 2617,18 пункта — самого высокого показателя за неделю. А по окончании основной сессии остановился на отметке 2607,78 пункта, на 2,5% выше закрытия предыдущего дня. При этом конъюнктура российского рынка в последнее время не вселяла оптимизма. Индекс Московской биржи снижался с начала месяца и за это время потерял около 13%, откатившись к значениям декабря прошлого года.

По оценке начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, активность инвесторов на подобные новости отчасти обоснована наличием у американского президента реальных рычагов давления на российскую экономику, в том числе через санкции, однако по большей части инвесторами движет сугубо спекулятивный интерес. «Подобные инфоповоды — неплохая возможность для активных инвесторов заработать в условиях нестабильного рынка. К тому же есть хоть и небольшая, но вероятность реального достижения соглашений»,— считает господин Абелев.

Однако в последнее время инвесторы стали все менее резко реагировать на заявления со стороны американского лидера. Так, во время первого телефонного разговора президентов России и США в феврале этого года индекс IMOEX поднимался более чем на 7%, превышая уровень 3200 пунктов. Однако дальнейшие взаимодействия глав государств уже не давали такого эффекта — уже через месяц индекс поднимался всего на 1%. Даже после личной встречи глав государств на Аляске индекс Московской биржи поднимался лишь на 1,2%. В некоторых случаях инвесторы и вовсе игнорировали переговоры.

Андрей Ковалёв