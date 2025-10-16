Трамп: Путин поблагодарил первую леди США за ее заботу о детях

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Дональдом Трампом его супругу Меланию и ее старания в делах по защите детей. Об этом заявил сам господин Трамп. Он заявил, что российский президент поблагодарил ее за то, что она делает для детей.

«Он был очень признателен и сказал, что работа (России и США по защите детей.— "Ъ") будет продолжена»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Мелания Трамп до этого написала письмо господину Путину. Она просила его защитить детей от войны и закончить военный конфликт. Она указывала на то, что необходимо вернуть украинских детей, оказавшихся в России в результате военных действий, на родину. По ее словам, господин Путин не проигнорировал послание. Он якобы ответил, что желает работать лично с ней «по вопросу украинских детей, проживающих в России».

Также госпожа Трамп утверждала, что у нее с Владимиром Путиным есть открытый канал коммуникации для обсуждения вопроса репатриации несовершеннолетних. Работа с российской стороной, по ее словам, дает плоды: благодаря этому как минимум восемь детей, разлученных со своими семьями, вернулись на родину.