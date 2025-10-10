Мелания Трамп сообщила о возвращении восьми детей семьям благодаря РФ и США

Россия и США за прошедшие сутки помогли восьми детям вернуться из России и с Украины к своим семьям, которые были разлучены из-за конфликта на Украине. Об этом сообщила супруга президента США Мелания Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Госпожа Трамп не уточнила, сколько детей вернулись из России, а сколько — с Украины. «У нас с президентом (России Владимиром.— “Ъ”) Путиным есть открытый канал коммуникации для обсуждения благосостояния этих детей»,— сказала она в обращении (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Первая леди США добавила, что Владимир Путин ответил на письмо с призывом защитить детей, которое она написала ему в преддверии саммита на Аляске. По ее словам, российский президент продемонстрировал желание взаимодействовать по вопросу украинских детей, проживающих в России.