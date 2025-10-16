Жителей Петербурга предупредили об ожидающейся гололедице в ночь и утром 17 октября

В Санкт-Петербурге вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города предупредили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении ведомства со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 17 октября, в Петербурге ночью и утром местами прогнозируется гололедица. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными при нахождении на проезжей части во избежание рисков возникновения ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что синоптики сообщили о теплом секторе североатлантического циклона с центром над Баренцевым морем, который сформировал синоптическую ситуацию в Петербурге 16 октября.

Тем временем в Смольном отчитались о готовности к предстоящей зиме 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных стационарных пунктов в городе.

Андрей Цедрик