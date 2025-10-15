Беглов отчитался о готовности 18 «снежных» пунктов к предстоящей зиме

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что к предстоящему зимнему сезону готовы 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных стационарных пунктов, сообщает пресс-служба Смольного. Все запланированные подготовительные работы выполнены в срок — до середины октября.

«После того, как мы запретили сброс снежных масс в водоемы Петербурга, роль снегоплавильных и стационарных снегоприемных пунктов, их расположения и организации их работы стала определяющей для зимней уборки города»,— сказал господин Беглов.

В настоящее время «снежные» пункты находятся в режиме ожидания. Они не расходуют энергию, но город готов их оперативно задействовать при первых снегопадах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что прошлой зимой в 18 пунктах утилизировали свыше 1 млн 600 тыс. кубометров снега — это более 75 тыс. грузовых автомобилей.

Андрей Маркелов