Североатлантический циклон принесет в Петербург дожди 16 октября

Теплый сектор североатлантического циклона с центром над Баренцевым морем сформирует синоптическую ситуацию в Петербурге 16 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и продолжится рост температуры. Дневные показания термометров превысят климатическую норму на 2-3 градуса. Воздух прогреется до 9-11 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы. В последний рабочий день недели обойдется уже без осадков, однако станет чуть прохладнее.

Андрей Маркелов