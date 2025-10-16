В Ленобласти провели кадастровую оценку почти полумиллиона единиц недвижимости

За период с июля по сентябрь текущего года специалисты ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» успели оценить почти полмиллиона объектов недвижимости — всего 495 679 единиц. Такие данные сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

По промежуточным итогам определена кадастровая стоимость в общей сложности 46 297 объектов: 22 674 зданий, помещений, строений и 23 623 земельных участков.

Как уточняется в сообщении, эти данные позволят жителям региона получать точные расчеты налогов и взносов, защищать права при заключении сделок купли-продажи и аренде недвижимости, а также будут отражать объективную картину рынка.

В следующем году в Ленобласти будет проведена полная переоценка всех земельных участков, число которых составит 1,45 млн.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что итоговый отчет о новой стоимости участков в Ленобласти должен быть утвержден до 30 ноября 2026 года.

Подробнее о кадастровой оценке недвижимости в 47-м регионе — в материале «Ъ-СПб» «Ленобласть апробирует национальную систему».

