Ленобласть апробирует национальную систему

На этой неделе Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ) объявил о проведении в регионе государственной кадастровой оценки (ГКО) земельных участков. По требованию федерального законодательства процедура проводится раз в четыре года. Отличием предстоящей оценки в Ленобласти станет то, что она впервые будет проведена с помощью Национальной системы пространственных данных (НСПД), а также то, что на внесение замечаний регион предоставляет собственникам не один, а три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июле пресс-служба Росреестра сообщала, что в 2026 году в рамках очередного цикла ГКО состоится кадастровая оценка земельных участков на территории 85 регионов России. Ее результаты начнут применяться с 2027 года

Итоговый отчет о новой кадастровой стоимости земельных участков должен быть утвержден в Ленобласти до 30 ноября 2026 года. Оценить в регионе предстоит 1,45 млн участков, 50,2% из которых относятся к землям населенных пунктов, а 47,8% — землям сельскохозяйственного назначения. К работе по оценке уже приступило подведомственное областному КУГИ ГБУ «ЛенКадОценка».

Как сообщила председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Марина Тоноян, чтобы у жителей было больше времени на изучение отчета, вносить в него изменения можно будет в течение трех месяцев, а не одного, как это было раньше. Кроме того, она подчеркнула, что в рамках предстоящей оценки впервые в полной мере будет задействована Национальная система пространственных данных (НСПД). «Это позволит автоматизировать сбор и анализ информации, а также повысить качество и объективность, упростив контроль над процессом»,— рассказала госпожа Тоноян.

В июле 2020 года был принят Федеральный закон № 269-ФЗ, согласно которому государственная кадастровая оценка теперь проводится раз в четыре года, а в городах федерального значения — раз в два года в случае принятия соответствующего решения руководством субъекта. В июле пресс-служба Росреестра сообщала, что в 2026 году в рамках очередного цикла ГКО состоится кадастровая оценка земельных участков на территории 85 регионов России. Ее результаты начнут применяться с 2027 года. В 2027 году пройдет оценка объектов капитального строительства, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машиномест. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга объявил о начале приема деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей для проведения ГКО в 2026 году в марте текущего года.

В середине лета Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому ГКО во всех субъектах Российской Федерации предлагается проводить с использованием НСПД. Сегодня государственные бюджетные учреждения используют для кадастровой оценки различные программные продукты. При этом единые требования к программному обеспечению для определения КО законодательно не устанавливались. Согласно новому закону, с 1 января 2026 года кадастровая оценка в субъектах РФ будет проводиться с использованием единого программного обеспечения — платформы НСПД. Все участники будут взаимодействовать в рамках единой системы на основе актуальных данных.

Алина Лактионова, партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра», объяснила, что, проводя ГКО, власть преследует цели обновления налоговой базы, поскольку земельный налог и арендная плата за государственные и муниципальные земли рассчитываются на основе кадастровой стоимости, получения достоверной информации о стоимости земель и стимулирования рационального использования земель через экономические рычаги.

В этом году в России вступили в силу сразу несколько законов, связанных с правовым регулированием использования земли и недвижимости. Государство ужесточает ответственность за самовольное строительство и ненадлежащее использование земли. Госпожа Лактионова поясняет, что кадастровая оценка — это плановая процедура, предусмотренная законом, а не ответ на ужесточение других правовых норм. Она напрямую не связана с усилением ответственности за самовольное занятие земель или их неиспользование. «Однако актуальная кадастровая стоимость косвенно может влиять на размер штрафов, которые иногда рассчитываются как процент от кадастровой стоимости земли. При переоценке кадастровая стоимость обычно повышается, что приводит к увеличению налоговой нагрузки»,— уточняет юрист.

По ее словам, при массовой оценке нередко допускаются ошибки, из-за которых собственники переплачивают налоги. Массовый метод оценки часто не учитывает индивидуальные характеристики земельных участков. Типичными ошибками при оценке являются: методологические — несоответствие определения кадастровой стоимости официальным методическим указаниям; технические — описки, опечатки, арифметические ошибки, повлиявшие на величину кадастровой стоимости; искажение данных — неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта, или использование недостоверных сведений о характеристиках участка. «Однако результаты определения кадастровой стоимости можно оспорить в суде или специальной комиссии»,— обозначила представительница компании «Митра».

Новая система пространственных данных была учреждена еще в 2021 году, напоминает госпожа Лактионова, НСПД должна быть полностью внедрена до 2030 года. «В теории она автоматизирует сбор информации и призвана повысить качество оценки. Как будет на практике, посмотрим»,— резюмирует эксперт.

