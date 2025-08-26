В Ленинградской области в 2026 году пройдет кадастровая оценка земельных участков

В следующем году на территории Ленинградской области пройдет кадастровая оценка земельных участков. Итоговый отчет о новой стоимости участков должен быть утвержден до 30 ноября 2026 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Как уточнила в ходе аппаратного заседания руководитель комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Ленобласти Марина Тоноян, чтобы у жителей было больше времени на изучение отчета, вносить в него изменения можно будет не менее чем три месяца, а не один, как ранее.

Подведомственному учреждению ГБУ «ЛенКадОценка» предстоит оценить почти 1,45 млн участков, в основном это земли населенных пунктов — 50,264% и сельскохозяйственные земли — 47,8%.

«Впервые в полной мере будет задействована Национальная система пространственных данных. Это позволит автоматизировать сбор и анализ информации, а также повысить качество и объективность, упростив контроль над процессом»,— прокомментировала госпожа Тоноян.

Андрей Цедрик