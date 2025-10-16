Отключение света в Запорожье не повлияло на работу ЗАЭС

Сегодня в Запорожской области произошло отключение энергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Причины этого неизвестны, глава региона попросил жителей потерпеть, пока рабочие бригады проводят переключение на резервные источники питания. Происшествие не повлияло на работу Запорожской атомной электростанции, поскольку она уже четвертую неделю работает на резервных дизель-генераторах, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ЗАЭС Евгения Яшина.

«Они (дизельные генераторы.— "Ъ") работают штатно, запасов топлива достаточно»,— заявила госпожа Яшина.

Станция полагается на дизельные генераторы, потому что все линии внешнего энергоснабжения были повреждены в результате боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский обвинял в случившемся Россию. Российская сторона считает ответственной Украину. По заявлению главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, несмотря на взаимные обвинения стороны работают над восстановлением электроснабжения.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев неделю назад утверждал, что ситуация на АЭС «не вызывает озабоченности» с точки зрения ядерной безопасности. В МАГАТЭ предупреждают, что отсутствие стабильного питания может привести к сценарию «Фукусимы».