МАГАТЭ: на ЗАЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение

На Запорожской АЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение после отключения линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после контактов с российской и украинской стороной по этому вопросу.

Сейчас восстанавливают электроснабжение по линиям «Днепровская» и «Феросплавная-1». «Хотя восстановление подключения ЗАЭС к сети займет еще некоторое время, обе стороны конструктивно взаимодействуют с нами для достижения этой важной цели ради ядерной безопасности»,— приводят слова господина Гросси в пресс-релизе в соцсети Х.

Запорожская АЭС с 23 сентября работает без внешнего электроснабжения из-за обстрелов ЛЭП «Днепровская». Станция впервые столь долгий срок работает на резервных дизельных электрогенераторах. Президент Украины Владимир Зеленский обвинял в случившемся Россию. Российская сторона считает ответственной Украину. 3 октября Рафаэль Гросси начал переговоры с российской и украинской стороной о восстановлении основного питания станции.