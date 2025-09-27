The Guardian: на Запорожской АЭС возможен сценарий «Фукусимы»

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возможно повторение катастрофы, подобной аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По словам экспертов, ЗАЭС уже трое суток работает без внешнего электроснабжения. Последняя линия передачи электроэнергии, проходящая по дну Днепра и соединяющая станцию с украинской энергосетью, была повреждена, из-за чего питание обеспечивается исключительно резервными дизельными генераторами.

В публикации отмечается, что при выходе из строя дизельных установок системы охлаждения перестанут функционировать. Это может привести к ситуации, когда нагрев ядерного топлива нельзя будет контролировать, и оно начнет плавиться. Угроза напоминает события 2011 года на АЭС «Фукусима-1» в Японии, где после отключения аварийного питания из-за цунами произошел расплав трех реакторов. Были эвакуированы около 100 тыс. человек.

ЗАЭС располагает шестью ядерными реакторами. Время автономной работы генераторов, по расчетам МАГАТЭ, составляет около 20 дней. Однако восстановить поврежденную линию электропередач невозможно из-за продолжающихся военных действий в регионе.