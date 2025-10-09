«Росатом» готовится к перезапуску Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС «не вызывает озабоченности» с точки зрения ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он указал на необходимость перезапуска станции.

«Но нужно радикальное решение, нужен подъем станции, мы к этому готовимся»,— отметил господин Лихачев в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

С 23 сентября энергоснабжение ЗАЭС осуществляется за счет резервных дизель-генераторов из-за обстрелов ЛЭП «Днепровская». Представитель станции сообщала, что специалисты не могут начать ремонт поврежденной внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия взяла ее под контроль в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).