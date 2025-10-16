Капремонт медучреждений под Анапой планируют завершить весной 2026 года

В Гостагаевской станице района Анапы продолжается капитальный ремонт станичной поликлиники и местной больницы, работы планируется завершить весной 2026 года. Обновление проводится в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Краснодарского края», а на реализацию проекта из краевого бюджета выделено около 150 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города-курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Пока специалисты завершили первый этап комплексных работ. Сегодня на объекте побывала временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева, которая обсудила с подрядчиком объем выполненных работ. В выезде также участвовали заместитель председателя Совета Кирилл Тишевецкий и депутаты Леонид Демурчев и Игорь Таран. В рамках первого этапа были проведены демонтажные работы, заменена кровля поликлиники, обновлены инженерные сети и система вентиляции, установлены новые окна. Началась внутренняя отделка помещений, укладка плитки и подготовка кабинетов к приему пациентов.

По просьбе медиков в поликлинике расширены двери и увеличена площадь кабинетов, предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан. На объекте ежедневно работают около 30 специалистов. В здании больницы предусмотрено усиление конструкций, чтобы обеспечить долговечность и безопасность эксплуатации.

Ремонт организован в несколько этапов. В ходе дальнейших работ планируется завершить отделку помещений, обновить инженерные коммуникации и завершить благоустройство прилегающей территории. Проект реализуется с учетом современных стандартов для медицинских учреждений, включая создание комфортной среды для пациентов и сотрудников.

Мария Удовик