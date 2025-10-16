В Белом доме назвали телефонный разговор Путина и Трампа продуктивным

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился около двух часов и был «хорошим и продуктивным». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Это был хороший и продуктивный телефонный звонок»,— сказала госпожа Левитт. Президент США Дональд Трамп также подчеркнул значимость беседы с Владимиром Путиным, отметив, что по ее итогам был достигнут большой прогресс.

Как написал Дональд Трамп в Truth Social, они с Владимиром Путиным договорились о переговорах российских и американских высокопоставленных чиновников на следующей неделе. Также президенты лично встретятся в Будапеште. Дату проведения переговоров господин Трамп не уточнил. В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в Анкоридже 15 августа. Основной темой саммита было урегулирование конфликта между Россией и Украиной.