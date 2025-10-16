КДК РФС оштрафовал полузащитника «Краснодара» на 150 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 150 тыс. руб. за оскорбительную фразу в адрес защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Инцидент произошел 4 октября во время матча 11-го тура РПЛ между командами, который завершился победой краснодарцев со счетом 2:0. После игры «Ахмат» опубликовал заявление, в котором обвинил господина Сперцяна в расистских оскорблениях и потребовал наказать футболиста. Полузащитник в ответ выпустил видеообращение в Telegram, где отверг обвинения и выразил готовность пройти полиграф, чтобы доказать отсутствие расистских высказываний.

Господин Григорьянц сообщил, что действия Усмана Ндонга были спровоцированы Эдуардом Сперцяном, чья фраза была на испанском языке. Он отметил, что эта фраза не содержала признаков расизма и ненормативной лексики, но имела оскорбительный характер в отношении господина Ндонга. Полузащитника «Краснодара» оштрафовали на 150 тыс. руб.

Комитет также сохранил красную карточку господину Ндонга за инцидент. В заседании по видеосвязи участвовали Эдуард Сперцян, Усман Ндонг и генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг. Артур Григорьянц подчеркнул, что в результате конструктивного диалога удалось достичь примирения между участниками конфликта.

Он добавил, что футболисты признали свои ошибки, принесли друг другу извинения и пожали руки, тем самым исчерпав конфликт.

Господин Ндонг направил письмо с извинениями перед болельщиками, в котором указал, что не имеет обид на футболиста «Краснодара» и полностью отпустил ситуацию после видеоконференции. «Ахмат» попросил учесть этот факт при вынесении решения.

Артур Григорьянц заключил, что комитет обязан в любом случае принять решение за агрессивное поведение Усмана Ндонга, в ходе чего была показана красная карточка.

Мария Удовик