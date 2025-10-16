Патриотический поход, «Забавные происшествия» и Шопен

В эти пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска смогут отправиться в патриотический поход ко Дню отца, посетить концерты и театральные постановки с элементами интерактива и юмора. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Что посмотреть в театре

17 октября в 19:00 на сцене Городского дворца культуры покажут спектакль «Забавные происшествия». Постановка Романа Пожидаева по мотивам произведений Михаила Зощенко — калейдоскоп коротких историй о человеческих слабостях и добродетелях. В представлении задействовано минимум декораций, максимум искренности: две лавочки, четыре актера и пять рассказов о жизни в коммуналке, трамвае и деревне. Теплый, ироничный спектакль о простых радостях и надеждах.

Цена билета — 500 руб. (12+)

Как активно провести выходной

18 октября жители города смогут посетить патриотический поход, посвященный Дню отца. Маршрут начинается в поселке Мысхако, на склоне горы Колдун. Маршрут длиной 6 км пройдет по лесным тропам со смотровыми площадками, откуда открываются виды на город и море. Сбор участников — в 9:00 у остановки «Пятерочка» (ул. Изумрудная, 1Б). Участникам рекомендуют быть в спортивной одежде и удобной обуви, а также взять с собой воду (1,5 л) и легкий перекус.

Цена билета — бесплатно

Что посмотреть с детьми

19 октября в 19:00 в Городском театре пройдет концерт юных виртуозов Академии исполнительского искусства «Магия классической музыки». Ученики академии при Московской консерватории — лауреаты международных конкурсов и победители проекта «Щелкунчик» — исполнят произведения Паганини, Листа, Венявского, Рахманинова, Шопена и Шуберта. В программе — и музыкальная интерпретация «Сказки о золотом петушке». Концерт открывает новый абонементный цикл «Магия классической музыки».

Цена билета — от 2000 руб. (6+)

Для самых маленьких жителей города 19 октября в 10:00 в Городском дворце культуры покажут спектакль «Колобок». Театр кукол «Первосказ» представляет постановку по мотивам известной русской народной сказки, в котором красочные перчаточные куклы оживают на сцене, рассказывая историю о том, как Колобок, убегая от бабушки и дедушки, путешествует по лесу и встречает различных животных. Юные зрители могут участвовать в действиях героя, помогая ему преодолевать трудности и находить верные решения. Режиссер Екатерина Васечко добавила элементы юмора и поучительной морали, подчеркивая важность дружбы, смелости и ответственности.

Цена билета — 400 руб. (0+)

На что сходить в кино

В кинотеатрах Новороссийска жители и гости города могут посмотреть фильм «Первый на Олимпе». После войны юный блокадник Юра Тюкалов находит в себе силы начать все заново — и приходит в спорт. Встреча с тренерами Михаилом и Верой Савримович становится поворотным моментом: уставший от лишений парень обретает веру в себя и свое будущее. Команда, объединенная общим прошлым и жаждой жизни, преодолевает боль и трудности на пути к главной мечте — Олимпиаде в Хельсинки. Это история о силе духа, дружбе и любви, которые способны победить даже самые тяжелые испытания.

Цена билета — от 220 руб. (12+)

Фильм «Сводишь с ума» рассказывает об истории девушки Алисы, которая переезжает в новую квартиру в Петербурге — и вскоре замечает, что зеркало показывает другую реальность. В отражении живет не она, а весёлый тусовщик Иван. Что произойдет, когда граница между мирами начнет стираться?

Цена билета — от 300 руб. (16+)

