Белоруссия увеличила поставки топлива в Россию

Белорусские компании с сентября увеличили поставки нефтепродуктов на Санкт-Петербургскую биржу, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев. Он назвал долю поставок топлива, произведенного из российской нефти, существенной, но при этом уточнил, что не назвал бы ее «определяющей с точки зрения российского рынка».

«Скажу, что белорусская сторона в этом смысле очень позитивно реагирует. Это делается путем переговоров компаний белорусских, соответствующих заводов, и наших компаний»,— сказал господин Артемьев (цитата по ТАСС).

Осенью, как узнал «Ъ», правительство предложило увеличить импорт бензина из Белоруссии. План призван поддержать внутренний рынок в условиях падения производства и дефицита бензина в некоторых регионах. Кроме того, предлагалось обнулить ввозные таможенные пошлины в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

