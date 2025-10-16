Кубанский казачий хор, Pyrokinesis и вечер с Анной Карениной

В пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и концертная программа. В Sgt. Pepper’s Bar пройдут концерты современных и легендарных исполнителей. В театрах краевого центра состоятся самые разнообразные постановки на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

17 октября в 19:00 в концертном зале «Кроп Арена» выступит хип-хоп и рэп-исполнитель Pyrokinesis. Зрителей ожидает живое исполнение знаменитых композиций и незабываемая атмосфера.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (16+)

17 и 18 октября в Центральном концертном зале состоится выступление Кубанского казачьего хора «Русь от края до края». Зрителей ожидает народная музыка и танцы. Духовно-патриотическая программа шоу приурочена к 214-му Дню рождения Кубанского казачьего хора.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (6+)

18 октября в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступят The Starkillers. В концертную программу тура под названием «Дай краба тур» войдут любимые хиты зрителей и новые песни. Посетителей ожидает настоящая атмосфера рока и метала, а также meet & greet с музыкантами.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

18 октября в 19:00 в El Barto Bar состоится концерт «Ночь ворона», который объединит ключевые голоса местной пост-панк и дарквейв/ньювейв сцены. Среди участников: Madmxxn, Хтонь Панелек, Мамины Фобии и Саша Д.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

18 октября в 20:00 в концертном зале «Кроп Арена» выступит группа «Б.А.У.». На концерте зрителей ждет дружеская атмосфера, анекдоты, новые песни, полюбившиеся хиты и возможность приобрести эксклюзивный мерч.

Стоимость билетов — от 1400 руб. (18+)

19 октября в 18:00 в Sgt. Pepper’s Bar запланировано выступление хип-хоп и рэп-исполнителя Vspak. Артист приезжает в город в рамках своего масштабного тура под названием «Любимые песни». Зрителей ожидают лучшие хиты музыканта.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (12+)

19 октября в 19:00 в Центральном концертном зале для любителей шансона состоится выступление знаменитой группы «Бутырка». Прозвучат не только «Запахло весной», «Малец», «Кольщик», «Аттестат», но и все остальные легендарные хиты.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

17 и 18 октября в театре Veritas покажут комедийный спектакль «Предложение» по одноименному произведению А. П. Чехова. В центре сюжета молодой человек, который собирается сделать предложение девушке. Все кажется романтичным и трогательным, как мы привыкли. Но писатель показывает противоположное, превращая этот трепетный момент в фарс.

Стоимость билетов — от 750 руб. (12+)

17 октября в 16:00 в краснодарском Театре кукол зрителям представят драму под названием «Дон Кихот» по одноименному произведению Мигеля де Сервантеса Сааведра. Спектакль создает иллюзию фантома, видения, погружая зрителей в необычную атмосферу и особый мир благодаря интересному музыкальному и пластическому сопровождению.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

18 октября в 11:00 и 14:00 в Театре кукол запланирован спектакль «Бобик в гостях у Барбоса». Это смешная история о том, как дворовый пес Бобик заглянул в гости к заскучавшему домашнему Барбосу. Режиссер намеренно отказывается от современных технологий в спектакле. Так он показывает молодежи, что для интересного времяпрепровождения не нужны телефоны и планшеты. Достаточно лишь фантазии.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

18 и 19 октября в Театре драмы имени Горького состоится драматическое представление «Анна Каренина» по одноименному произведению Л.Н. Толстого. Для режиссера эта история о светской даме, бросившейся под поезд, — возможность глубже понять человеческую природу. На сцене зрители увидят только главных героев романа. Спектакль затронет темы любви, семейных отношений, измены и правды, которая может стать тяжелым бременем для человека.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

18 октября в 12:00 в театре Veritas запланирован показ детского спектакля «Маленький принц» по знаменитому произведению Антуана де Сент-Экзюпери. История расскажет о суете современного мира, когда у взрослых совсем не остается времени пообщаться со своим «внутренним ребенком». Они теряют веру и становятся заложниками своей работы.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

19 октября в 17:00 в Театре Защитника Отечества зрителям представят драматическую постановку под названием «Дорогая Елена Сергеевна». Этот спектакль о столкновении поколений, о жизненных принципах и путях их достижения. Он поднимает вечный вопрос о том, где проходит та тонкая грань, за которой смелость становится агрессией, а прогрессивность — беспринципностью.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

19 октября в 11:00 и 14:00 для самых юных зрителей в Театре кукол состоится показ спектакля «Теремок». Он основан на произведении С.Я. Маршака. Яркие герои, смешные стихи, искусная драматургия — все это в «Теремке» великого поэта и сказочника.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

Что смотреть в кино

В краснодарских кинотеатрах на экраны вышел фантастический боевик под названием «Мир в огне». История расскажет о том, как после разрушительной солнечной вспышки, уничтожившей восточное полушарие Земли, охотник за сокровищами отправляется в Европу в поисках «Моны Лизы». Однако вскоре он осознает, что перед ним стоит более значимая задача, чем просто найти картину.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Также в прокате биографический фильм «Первый на Олимпе», главную роль в котором исполняет Глеб Калюжный. Кинокартина расскажет о Юре Тюкалове, молодом блокаднике, который после войны, казалось, потерял желание жить. Но встреча с тренерами Михаилом и Верой Савримович вдохнула в него новую энергию. Он открыл для себя мир спорта и начал все заново.

Стоимость билетов — от 510 руб. (12+)

В кинотеатрах также начался показ криминальной комедии «Грабитель с крыши», главную роль в которой играет Ченнинг Татум. Джеффри Манчестер — дерзкий преступник, известный как «грабитель с крыши» после налета на McDonald’s, находит неожиданное убежище в игрушечном магазине. Но его жизнь резко меняется, когда он влюбляется в сотрудницу магазина.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

Для самых юных жителей Краснодара в прокате идет приключенческий мультфильм под названием «Изумительная Мокси». Домашняя кошка Мокси оказалась одна в глуши на юге Франции. Теперь ей нужно найти дорогу домой к хозяйке. Ее сопровождают те, кого она никогда не любила: глупый пес и сварливая птица.

Стоимость билетов — от 330 руб. (6+)

Куда сходить еще

Для культурного обогащения в Краснодаре проводится интересная выставка «Тайны Древнего Египта». Узнать историю и интересные факты о Египте жители Краснодара могут в Музее-заповеднике им. Фелицына.

Стоимость билетов — от 350 руб. (0+)

18 октября в 20:00 в StandUp Ringo состоится юмористическое шоу «Битва комиков». Комики клуба устроят напряженное противостояние за звание самого смешного артиста недели. Победитель получит 10 тыс. руб. всего за один вечер.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

Краснодарцы также могут посетить выставку естественных наук «Магия живых бабочек» в Музее-заповеднике им. Фелицына. Там можно увидеть бабочек семейства «Парусники»: Румянцева, Агамемнона, Коцебу, Палинура и других.

Стоимость билетов — от 350 руб. (0+)

