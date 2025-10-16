Староминский район Кубани получит почти 1,5 млрд рублей на развитие

Власти Краснодарского края направят в 2025 году Староминскому району почти 1,5 млрд руб. в виде субвенций, субсидий и дотаций, а также окажут поддержку фермерам, пострадавшим от засухи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с активом Староминского района. В мероприятии участвовали первый заместитель главы региона Игорь Галась, министры, представители ведомств и жители муниципалитета.

Глава края отметил, что экономику района формируют три ключевые отрасли: промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля. Он сообщил, что для аграриев этот год выдался непростым, так как урожай пострадал от засухи. По его словам, важно сохранить хозяйства и поэтому фермерам будет оказана поддержка. В целом муниципалитет сохраняет экономическую устойчивость, в том числе благодаря стабильной работе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Он подчеркнул необходимость добиваться повышения качества жизни и использовать все возможности для развития муниципалитета, добавив, что в этом году в район будет направлен почти миллиард рублей в виде субвенций, субсидий и дотаций.

Игорь Галась рассказал об экономическом положении территории, отметив, что, согласно новой методике комплексной оценки муниципальных образований, Староминский район в 2024 году занял 30-е место. Он подчеркнул, что в этом году району необходимо улучшить свою позицию, обеспечив рост базовых отраслей экономики на 14%. Для этого в период с 2025 по 2030 годы необходимо привлечь не менее 64,6 млрд руб. инвестиций. Господин Галась также сообщил, что за пятилетний период район более чем в два раза увеличил объем межбюджетных трансфертов на реализацию госпрограмм — до 1,6 млрд руб. Он добавил, что район участвует в 13 госпрограммах, а финансовая поддержка направлена на развитие объектов образования, спорта, культуры, коммунальной инфраструктуры и благоустройство.

Мария Удовик