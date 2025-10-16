И.о. главы Новочеркасска обвинил в вырубке сосен подрядную организацию

Исполняющий обязанности главы Новочеркасска Николай Толмачев обвинил в вырубке сосен на Платовском проспекте подрядную организацию. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале чиновника.

Фото: Telegram-канал Николая Толмачева

«Несмотря на действующий запрет, установленный мной, на вырубку деревьев до особого распоряжения, подрядной организацией был осуществлен несогласованный спил сосен. В связи с данным инцидентом незамедлительно распорядился о немедленном прекращении всех работ по вырубке деревьев на территории проспекта», - говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что губернатор Юрий Слюсарь инициировал служебную проверку по факту спила 30 сосен во время благоустройства проспекта. В то же время вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко написала обращение к генеральному прокурору РФ с просьбой провести проверку.

«В городе очень не хватает штабной культуры, четкого контроля за происходящими процессами. Случившаяся вырубка деревьев — не единственный пример. Действующей администрации необходимо начать работать. Четко, слаженно, в соответствии с законом. Данный пример показал, что за подрядчиками в городе никто не следит. Контроль за эффективным использованием каждого бюджетного рубля – задача администрации», - написала госпожа Абрамченко в своем Telegram-канале.

Константин Соловьев