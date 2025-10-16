Песков: Кремлю нечего сообщить о судьбе Асада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, обсуждали ли президент Сирии Ахмед Аш-Шараа и президент Владимир Путин судьбу свергнутого сирийского лидера Башара Асада. На брифинге он сказал, что комментариев о том, выдадут ли господина Асада Дамаску, у Кремля нет.

Переговоры Владимира Путина и президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа прошли в Кремле накануне. Это была первая встреча двух политиков, она длилась 2,5 часа. На переговорах они говорили про длительные и крепкие отношения между странами, а господин аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии.

В декабре Россия предоставила убежище Башару Асаду и членам его семьи. По информации немецкого издания Zeit, господин Асад сейчас живет вместе с семьей в «Москва-Сити» и проводит часы за видеоиграми.

