В городе Шахты нашли незаконную свалку строительных отходов у карьера

В Шахтах обнаружили незаконную свалку строительного мусора у карьера поселка имени Красина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Факт выгрузки выявили во время планового рейда. Виновного установили, в его отношении составили протокол об административном правонарушении.

За соответствующее нарушение предусмотрены предупреждение или штраф до 3 тыс. руб. для физлиц, до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 70 тыс. руб. для организаций.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Мартыновском районе нашли свалку на месте сельхозугодий.

Константин Соловьев

