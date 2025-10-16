В городе Шахты нашли незаконную свалку строительных отходов у карьера
В Шахтах обнаружили незаконную свалку строительного мусора у карьера поселка имени Красина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Факт выгрузки выявили во время планового рейда. Виновного установили, в его отношении составили протокол об административном правонарушении.
За соответствующее нарушение предусмотрены предупреждение или штраф до 3 тыс. руб. для физлиц, до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 70 тыс. руб. для организаций.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Мартыновском районе нашли свалку на месте сельхозугодий.