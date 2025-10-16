Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Томска въехал на автомобиле в отделение банка в Краснодаре

В Краснодаре водитель автомобиля Lada Priora въехал в отделение банка на улице Северной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

37-летний житель Томска двигался по улице Севастопольской, когда не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в отделение банка. Отмечается, что у мужчины имелись внешние признаки опьянения, он также пытался скрыться с места ДТП.

Водителя направили на медосвидетельствование. На месте аварии работают сотрудники полиции, проводится проверка. Согласно предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Алина Зорина

