Житель Томска въехал на автомобиле в отделение банка в Краснодаре

В Краснодаре водитель автомобиля Lada Priora въехал в отделение банка на улице Северной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

37-летний житель Томска двигался по улице Севастопольской, когда не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в отделение банка. Отмечается, что у мужчины имелись внешние признаки опьянения, он также пытался скрыться с места ДТП.

Водителя направили на медосвидетельствование. На месте аварии работают сотрудники полиции, проводится проверка. Согласно предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Алина Зорина