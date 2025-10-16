Путин: Россия за 15 лет введет более 29 гигаватт мощности АЭС

Малые атомные электростанции (АЭС) кроме России сейчас никто не строит, заявил президент Владимир Путин. Он рассказал, что в течение 15 лет в стране планируют ввести более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС.

Господин Путин выступил на сессии Российской энергетической недели. Он сообщил, что атомная генерация появится на Дальнем Востоке и в Сибири. «Малые АЭС пока, кроме нас, никто и не строит. Планы есть, но реально, на практике, ничего в мире не происходит, только у нас это делается»,— отметил российский президент.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что доля госкорпорации на рынке строительства АЭС, а также центров ядерной науки превысила 90%. В частности, компания ведет строительство 30 энергоблоков АЭС в России и за рубежом.

