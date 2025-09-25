«Росатом» строит 30 энергоблоков АЭС в России и за рубежом

Госкорпорация «Росатом» строит 30 энергоблоков для атомных электростанций (АЭС) в России и за границей. Замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил о лидерстве «Росатома» в мировой атомной отрасли.

«Сегодня из 28 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом". Общий портфель одновременно сооружаемых атомных станций "Росатомом" в России и за ее пределами — это 30 блоков в данный момент времени»,— сказал господин Кириенко на заседании международного форума «Мировая атомная неделя».

Сергей Кириенко отметил, что Россия готова передавать технологии и знания странам-партнерам. По его словам, на форум приехало около 118 представителей партнерских государств. Достигнутые на форуме договоренности по строительству новых блоков «будут определять судьбу нашей планеты на ближайшие 100 лет», отметил господин Кириенко.

Форум «Мировая атомная неделя» прошел в павильоне «Атом» на ВДНХ. Мероприятие приурочено к 80-летию атомной промышленности России. В заседании форума приняли участие главы Белоруссии, Эфиопии, Ирана, Узбекистана, Мьянмы, Армении, а также глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.