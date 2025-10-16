RUCORE FORUM | 2025 СОЧИ — место встречи строителей и отельеров
6–7 ноября в Сочи пройдет четвертый всероссийский строительный форум индустрии гостеприимства RUCORE FORUM
Это одна из ведущих профильных площадок, целиком посвященная вопросам проектирования, строительства, реконструкции и оснащения отелей и санаториев. Событие, где будущее отрасли формируется в конкретных решениях и контрактах.
Деловая программа RUCORE FORUM охватывает все этапы создания отеля — от концептуального замысла до эксплуатации, от капитальных вложений до операционных рисков, от стандартизации до пользовательского опыта. 30 экспертов выступят в шести сессиях:
- Предконцепция и концепция проекта
- Capex против Opex
- Комплектация строящегося отеля
- Строительство отеля
- Реконструкция санатория
- Апарт-отели
Место проведения: премиальный отель Mantera Supreme Seaside 5*, расположенный прямо на побережье Черного моря. Пространство идеально приспособлено для деловой коммуникации и продуктивного общения.
Форум дополнен отраслевой выставкой решений для HoReCa, где компании-поставщики смогут напрямую представить свои продукты лицам, принимающим решения: девелоперам, архитекторам, закупщикам. Количество стендов ограничено, участие возможно по предварительному согласованию.
Формат нацелен на живой диалог, обмен опытом и реальную пользу, поэтому двухдневная программа дает также массу возможностей для неформального общения с лидерами отрасли, включая Гала-ужин для всех участников.
В условиях масштабного обновления гостиничной инфраструктуры России особенно важна экспертная коммуникация. Мощность спикеров, среди которых основатели архитектурных бюро, генеральные директора управляющих компаний и топ-менеджеры девелоперских холдингов, гарантирует, что каждый доклад будет подкреплен реальными, а не гипотетическими кейсами.
Присутствие на форуме представителей знаковых проектов и сетей, таких как Azimut, Alean, Mantera, «Лучи», Zont, создает уникальную среду для диалога, делая RUCORE FORUM 2025 выгодным профессиональным сообществом во всех смыслах — от обмена опытом до формирования новых деловых альянсов.
Таким образом, RUCORE FORUM — это рабочий инструмент, который за три года стал ключевой «точкой сбора» для отрасли.
Необходимо бронировать участие заранее, количество билетов ограничено.
