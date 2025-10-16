RUCORE FORUM | 2025 СОЧИ — место встречи строителей и отельеров

6–7 ноября в Сочи пройдет четвертый всероссийский строительный форум индустрии гостеприимства RUCORE FORUM

Фото: RUCORE FORUM

Это одна из ведущих профильных площадок, целиком посвященная вопросам проектирования, строительства, реконструкции и оснащения отелей и санаториев. Событие, где будущее отрасли формируется в конкретных решениях и контрактах.

Деловая программа RUCORE FORUM охватывает все этапы создания отеля — от концептуального замысла до эксплуатации, от капитальных вложений до операционных рисков, от стандартизации до пользовательского опыта. 30 экспертов выступят в шести сессиях:

Предконцепция и концепция проекта

Capex против Opex

Комплектация строящегося отеля

Строительство отеля

Реконструкция санатория

Апарт-отели

Место проведения: премиальный отель Mantera Supreme Seaside 5*, расположенный прямо на побережье Черного моря. Пространство идеально приспособлено для деловой коммуникации и продуктивного общения.

Форум дополнен отраслевой выставкой решений для HoReCa, где компании-поставщики смогут напрямую представить свои продукты лицам, принимающим решения: девелоперам, архитекторам, закупщикам. Количество стендов ограничено, участие возможно по предварительному согласованию.

Формат нацелен на живой диалог, обмен опытом и реальную пользу, поэтому двухдневная программа дает также массу возможностей для неформального общения с лидерами отрасли, включая Гала-ужин для всех участников.

В условиях масштабного обновления гостиничной инфраструктуры России особенно важна экспертная коммуникация. Мощность спикеров, среди которых основатели архитектурных бюро, генеральные директора управляющих компаний и топ-менеджеры девелоперских холдингов, гарантирует, что каждый доклад будет подкреплен реальными, а не гипотетическими кейсами.

Присутствие на форуме представителей знаковых проектов и сетей, таких как Azimut, Alean, Mantera, «Лучи», Zont, создает уникальную среду для диалога, делая RUCORE FORUM 2025 выгодным профессиональным сообществом во всех смыслах — от обмена опытом до формирования новых деловых альянсов.

Таким образом, RUCORE FORUM — это рабочий инструмент, который за три года стал ключевой «точкой сбора» для отрасли.

Необходимо бронировать участие заранее, количество билетов ограничено.

Подробная программа и билеты на сайте.

ИП ЛИТВИНЦЕВА Н.В. ОГРНИП 323508100684265