Трамп построит триумфальную арку в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп хочет построить в Вашингтоне триумфальную арку, пишут американские СМИ. Она должна располагаться рядом с Мемориалом Линкольна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Арку планируется возвести в 2026 году, к 250-летию провозглашения независимости Соединенных Штатов. Хотя официально о строительстве арки объявлено не было, господин Трамп опубликовал ее эскиз в соцсети Truth Social. Судя по изображению, арка будет выглядеть как классические сооружения такого рода, возводившиеся в XIX веке, в том числе парижская Триумфальная арка.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, возведение арки — идея самого президента: «Он придумал ее дизайн и участвовал в процессе создания проекта на всех этапах». Сообщается, что проект арки подготовил архитектор Николя Лео Шарбонно из архитектурного бюро Harrison Design. Как пишут СМИ, финансировать строительство арки предполагается из частных средств.

Это не первый случай, когда архитектурные вкусы господина Трампа проявляются в оформлении сооружений в Вашингтоне. В августе он решил построить в Белом доме новый парадный зал, который будет существенно больше нынешнего. Зал будет в белом и золотом цветах, с роскошными люстрами, мраморным полом и коринфскими колоннами. Также по распоряжению господина Трампа перед Белым домом был установлен огромный флагшток. Кроме того, Дональд Трамп предписал строить федеральные здания в классическом стиле, подражая архитектуре Древней Греции и Рима и избегая модернизма и брутализма.

Яна Рождественская