Дональд Трамп предписал строить федеральные здания в классическом стиле

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым новые федеральные здания, такие как правительственные объекты или суды, должны строиться в классическом стиле. В Белом доме отметили, что это должно «сделать архитектуру федеральных зданий снова красивой» и помочь «чтить традиции, воспитывать гражданскую гордость и вдохновлять граждан». В указе среди примеров для подражания называют архитектуру Древней Греции и Рима, Ренессанса и эпохи Просвещения.

Отдельно в указе говорится о зданиях в округе Колумбия, где находится Белый дом. Здесь «классическая архитектура должна быть предпочтительным вариантом по умолчанию для федеральных зданий при отсутствии исключительных факторов, требующих других типов архитектуры». В заявлении Белого дома говорится, что «в 1960-е годы федеральное правительство в основном заменило традиционный дизайн модернизмом и брутализмом» — и это решение оказалось «непопулярным», так как «большинство налогоплательщиков хочет классических общественных зданий».

Дональд Трамп и ранее проявлял интерес к архитектуре: так, он решил построить в Белом доме новый парадный зал, который будет существенно больше нынешнего. Он будет отделан в белом и золотом цвете, с роскошными люстрами, мраморным полом и коринфскими колоннами. Как отмечали американские СМИ, по духу и этот зал, и другие архитектурные идеи господина Трампа похожи на его резиденцию в Мар-а-Лаго с огромным залом в стиле Людовика XIV.

Яна Рождественская