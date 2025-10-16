Магнитогорский комбинат получил в собственность отель «Ливадийский» в Ялте

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) приобрело компанию ООО «Фирма "Калар"» из Ялты, следует из данных ЕГРЮЛ, опубликованных в системе «КонтурФокус». Организация оказывает гостиничные услуги и связана со спа-отелем «Ливадийский», входящим в одноименный курортный комплекс. На балансе компании числятся внеоборотные активы почти на 400 млн руб., сообщает информационное агентство AK&M.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее «Калар» принадлежал предпринимателю Юрию Копылову, которому также принадлежит другая гостиница комплекса — отель «Азов». Спа-отель «Ливадийский» расположен на первой береговой линии в Ялте, располагает 134 номерами и трехэтажным спа-центром с бассейном с морской водой. Управление объектом осуществляет индивидуальный предприниматель Снежана Фукс.

В ММК сообщили, что приобретение позволит расширить возможности корпоративного отдыха: теперь сотрудникам предприятия доступны не только курорты «Юбилейный» и «Абзаково» в Магнитогорске и санаторий «Металлург» в Ессентуках, но и отдых на черноморском побережье.

ММК является одним из крупнейших российских производителей стали с полным металлургическим циклом. В 2024 году чистая прибыль компании сократилась на 32,6%, до 79,7 млрд руб., при выручке 768,5 млрд руб. и снижении EBITDA на 21,8%, до 153 млрд руб. За первое полугодие 2025 года выручка составила 313,5 млрд руб. (–25% к прошлому году), а чистая прибыль — 5,6 млрд руб. (–88,8%). В сентябре 2024 года агентство AK&M подтвердило ММК высший рейтинг нефинансовой отчетности в сфере устойчивого развития.

Вячеслав Рыжков