Власти США назвали причины катастрофы батискафа «Титан»

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) представил окончательный отчет о причинах крушения батискафа «Титан» в 2023 году. В нем говорится, что ошибки при проектировании «Титана» привели к тому, что его корпус «имел множество дефектов и не отвечал необходимым требованиям прочности и долговечности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломки батискафа «Титан»

Фото: DVIDS / Handout / Reuters Обломки батискафа «Титан»

Фото: DVIDS / Handout / Reuters

NTSB пришел к выводу, что американская компания OceanGate, эксплуатировавшая батискаф, не провела всех необходимых испытаний перед его использованием, из-за чего эти проблемы не были обнаружены. В отчете также говорится, что OceanGate не следовала стандартам действий в чрезвычайных ситуациях, иначе обломки батискафа были бы найдены раньше.

Эти выводы в целом соответствуют результатам более ранних расследований. В августе береговая охрана США представила отчет, из которого также следовало, что главным виновником катастрофы является OceanGate. Сообщалось, что основными факторами, способствовавшими взрыву «Титана», были «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» батискафа.

Батискаф «Титан», на борту которого находились пять человек, пропал 18 июня 2023 года, вскоре стало ясно, что они погибли. Участники экспедиции, среди которых был и основатель OceanGate Стоктон Раш, направлялись к обломкам лайнера «Титаник» в северной части Атлантического океана. Обломки «Титана» и останки членов экипажа были подняты к октябрю того же года. Эксперты пришли к выводу, что корпус батискафа взорвался, не выдержав давления на глубине океана.

Как экспедиция к обломкам «Титаника» закончилась новой трагедией — в материале «Ъ» «Безопасность — пустая трата времени».

Яна Рождественская