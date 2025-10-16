Песков об успехах Путина на Аляске, выдаче Асада Сирии и экспорте нефти в Индию
Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа о поставках нефти в Индию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О визите президента Сирии в Россию
- На встрече президентов не шло речи о приглашении Владимира Путина в Сирию.
- В ходе переговоров на повестке дня были российские военные базы в Сирии.
- Не могу сообщить, просил ли президент Сирии Ахмед Аш-Шараа выдать им прошлого главу государства Башара Асада.
- Не слышал о том, что новые власти Сирии хотят возобновить российские патрули.
О словах Трампа о решении Индии сократить импорт нефти из РФ
- Мы ориентируемся на заявления МИДов Индии и КНР.
О слухах про сближение Трампа с Украиной из-за «триумфа» Путина в Анкоридже
- Саммит на Аляске — совместный успех РФ и США.
О словах генсека НАТО про российских летчиков и моряков
- Он ничего не знает о наших летчиках.
- Некомпетентность в Европе, к сожалению, повсеместна.