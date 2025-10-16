Песков об успехах Путина на Аляске, выдаче Асада Сирии и экспорте нефти в Индию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О визите президента Сирии в Россию

На встрече президентов не шло речи о приглашении Владимира Путина в Сирию.

В ходе переговоров на повестке дня были российские военные базы в Сирии.

Не могу сообщить, просил ли президент Сирии Ахмед Аш-Шараа выдать им прошлого главу государства Башара Асада.

Не слышал о том, что новые власти Сирии хотят возобновить российские патрули.

О словах Трампа о решении Индии сократить импорт нефти из РФ

Мы ориентируемся на заявления МИДов Индии и КНР.

О слухах про сближение Трампа с Украиной из-за «триумфа» Путина в Анкоридже

Саммит на Аляске — совместный успех РФ и США.

О словах генсека НАТО про российских летчиков и моряков