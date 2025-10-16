Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков об успехах Путина на Аляске, выдаче Асада Сирии и экспорте нефти в Индию

Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа о поставках нефти в Индию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О визите президента Сирии в Россию

  • На встрече президентов не шло речи о приглашении Владимира Путина в Сирию.
  • В ходе переговоров на повестке дня были российские военные базы в Сирии.
  • Не могу сообщить, просил ли президент Сирии Ахмед Аш-Шараа выдать им прошлого главу государства Башара Асада.
  • Не слышал о том, что новые власти Сирии хотят возобновить российские патрули.

О словах Трампа о решении Индии сократить импорт нефти из РФ

  • Мы ориентируемся на заявления МИДов Индии и КНР.

О слухах про сближение Трампа с Украиной из-за «триумфа» Путина в Анкоридже

  • Саммит на Аляске — совместный успех РФ и США.

О словах генсека НАТО про российских летчиков и моряков

  • Он ничего не знает о наших летчиках.
  • Некомпетентность в Европе, к сожалению, повсеместна.

