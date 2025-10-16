Песков назвал совместным успехом Трампа и Путина итоги саммита на Аляске

В Кремле считают, что саммит на Аляске — это «совместный успех» России и США. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Ъ» о том, согласны ли в Кремле с оценками СМИ саммита на Аляске, который некоторые из них характеризовали как «триумф Путина».

«Это наш совместный успех»,— сказал господин Песков.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что президент США Дональд Трамп начал сближаться с Украиной в том числе из-за недовольства тем, как СМИ освещали его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже. По словам собеседника газеты, американского президента разозлило то, что СМИ называли итоги саммита «триумфом Владимира Путина». После этого США расширили обмен разведданными с Украиной для атак на энергетические объекты в России, говорится в публикации. Кроме того, в США активизировалось обсуждение поставок Украине крылатых ракет Tomahawk.

Дональд Трамп говорил, что поставки Tomahawk станут одной из тем его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. По информации Financial Times, США будут помогать ВСУ управлять этими ракетами, если их поставки одобрят.

Подробнее о военной помощи Украине странами НАТО — в материале «Ъ» «В образе стального дикобраза».

Анастасия Домбицкая