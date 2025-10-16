Politico: Трамп сблизился с Украиной из-за «триумфа Путина» на Аляске
Президент США Дональд Трамп начал сближаться с Украиной в том числе из-за недовольства тем, как СМИ освещали его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже. Об этом сообщила Politico со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам собеседника газеты, американского президента разозлило то, что СМИ называли итоги саммита «триумфом Владимира Путина». После этого США расширили обмен разведданными с Украиной для атак на энергетические объекты в России, говорится в публикации. Кроме того, в США активизировалось обсуждение поставок Украине крылатых ракет Tomahawk.
Дональд Трамп говорил, что поставки Tomahawk станут одной из тем его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. По информации Financial Times, США будут помогать ВСУ управлять этими ракетами, если их поставки одобрят.
