В Анапе спрос на покупку апарт-отелей сократился на 16%

С начала 2025 года в Анапе зафиксировано снижение интереса покупателей к апарт-отелям на 16%. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на директора по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольгу Змиевскую.

По данным консалтинговой компании, за девять месяцев этого года в городе зарегистрировано около 1,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строящихся объектах — на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом структура сделок изменилась: продажи квартир выросли на треть и заняли 40% от общего объема, тогда как спрос на апарт-отели упал на 16%.

В соседнем Темрюкском районе активность застройщиков и покупателей остается ниже. В реализации находится три проекта, два из которых — апарт-отели. По данным аналитиков, количество зарегистрированных сделок сократилось вдвое, а в сегменте апарт-отелей падение достигло 60%.

По словам госпожи Змиевской, динамика рынка в 2025 году формировалась под влиянием ряда негативных факторов — высоких ипотечных ставок, усиления конкуренции со стороны крымского побережья и снижения туристического потока после разлива мазута, что ударило по инвестиционному спросу.

В то же время рост продаж квартир эксперты связывают с возобновлением новых проектов после смягчения ограничений на строительство. Однако общий объем спроса остается ниже пиковых значений 2018–2019 годов.

Согласно прогнозу MACON, постепенное восстановление рынка возможно по мере стабилизации ипотечных ставок, ввода новых жилых комплексов и устранения последствий экологического инцидента.

Екатерина Голубева