Спрос на покупку апарт-отелей в Анапе упал на 16% с начала года

По данным консалтинговой компании MACON, в Анапе за девять месяцев 2025 года зарегистрировано около 1,3 тыс. договоров долевого участия в строящихся объектах, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом структура продаж изменилась: если количество сделок с квартирами увеличилось на треть и заняло 40% от общего объема, то спрос на апарт-отели снизился на 16%, рассказала «Ъ-Кубань» директор по исследованиям MACON Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Темрюкском районе активность застройщиков и покупателей остается значительно ниже. В реализации находится три проекта, два из которых — апарт-отели. Количество зарегистрированных сделок сократилось вдвое по сравнению с 2024 годом, а в сегменте апарт-отелей падение достигло 60%.

Как отметила госпожа Змиевская, на динамику рынка в 2025 году повлияли в основном негативные факторы: высокий уровень ипотечных ставок, усиление конкуренции со стороны крымского побережья и снижение туристического потока в Анапе после разлива мазута, что ударило по инвестиционному спросу.

Рост продаж квартир в Анапе аналитики связывают с выходом на рынок новых проектов после смягчения ограничений на строительство. Однако общий объем спроса, по оценке экспертов, остается значительно ниже пиковых значений 2018–2019 годов.

По прогнозу MACON, в ближайшей перспективе возможно постепенное восстановление рынка по мере стабилизации ипотечных ставок, ввода новых жилых комплексов и устранения последствий экологического инцидента.

Вячеслав Рыжков