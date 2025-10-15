В Армении задержали шестерых священнослужителей

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом Sputnik Армения заявил адвокат Ара Зограбян.

Сейчас в Следственном комитете находятся иереи Парен Аракелян, Манук Зейналян, Айк Саакян, Гевонд Гапоян и Мкртич Еранян, сообщил господин Зограбян. По его словам, правоохранители также задержали епископа Мкртыча Прошяна и нескольких гражданских лиц.

О местонахождении Мкртыча Прошяна не сообщается. Глава следственной группы, по словам адвоката, не знает, где находится епископ.

После обыска епископа Мкртыча Прошяна посадили в машину, заявила изданию Panorama.am адвокат Марина Фарманян. Она предполагает, что священнослужителя хотели отвезти в здание Следственного комитета. Однако, добавила она, спустя полчаса его все еще туда не доставили.

В Следственном комитете заявили Sputnik Армения, что проводят предварительное расследование по делу о «воспрепятствовании или принуждению к собранию или участия в нем с использованием властных или служебных полномочий».