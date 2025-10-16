Жителей Туапсинского района просят покинуть прибрежную полосу из-за угрозы атаки

Из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭКов) жителей Туапсинского района просят покинуть прибрежные территории. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

На территории района все еще действует опасность по безэкипажным катерам, объявленная вчера в 10:34 мск. В Черном море они могут находиться на удалении от берега.

«Просьба жителям Туапсе и других прибрежных территорий округа оставаться вдали от морской зоны. Если вы сейчас находитесь там, покиньте ее»,— заявил Сергей Бойко.

Алина Зорина