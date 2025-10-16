Цена на золото впервые превысила $4250 за тройскую унцию

Стоимость декабрьского фьючерса на золото обновила исторический максимум, достигнув $4254 за тройскую унцию. Это следует из данных Investing.com.

По состоянию на 8:28 мск цена растет на 0,84%, до $4236 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был побит 15 октября, тогда стоимость превысила $4200. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре растет на 0,97%, до $51,8 за тройскую унцию.

Инвесторы предпочитают безопасные активы из-за растущей торговой напряженности между США и Китаем, приостановки работы правительства Соединенных Штатов и ожидания снижения процентных ставок, пишет Reuters.

Подробнее о росте цен на золото — в материале «Ъ» «Спасение от шатдауна».