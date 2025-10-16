В КБР к 2028 году ВРП может достичь 531 млрд рублей

К 2028 году в Кабардино-Балкарии планируют увеличить валовой региональный продукт (ВРП) до 531 млрд руб. Об этом на заседании кабмина сообщил и. о. главы Минэкономразвития КБР Хусен Тимижев.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«В течение прогнозируемого периода мы ожидаем продолжение устойчивого роста валового регионального продукта на уровне не ниже 107% ежегодно. К концу прогнозируемого периода ВРП должен превысить 531 млрд рублей»,— отметил господин Тимижев.

По информации и. о. министра рост ВРП ожидается за счет увеличения производства в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и розничной торговле.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в 2025 году Кабардино-Балкария вошла в шестерку регионов-лидеров по росту ВРП, увеличив показатель на 5,5%.

В 2024 году регион достиг объема ВРП в 325,5 миллиарда рублей, увеличившись на 5% по сравнению с 2023 годом, а объем отгруженных товаров и выполненных услуг превысил 65 миллиардов рублей, при этом сельхозпроизводство составило около 110 млрд руб.

Наталья Белоштейн