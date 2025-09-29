Сбер: жители СКФО держат на банковских счетах и вкладах более 286 млрд рублей

Жители регионов Северного Кавказа все чаще выбирают хранение денег в цифровом виде – на банковских счетах и вкладах.

Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

К такому выводу пришли аналитики Сбера. Так, по их данным, на начало сентября 2025 года портфель средств физических лиц Республик Северного Кавказа составил 286,7 млрд руб. - за год показатель вырос почти на 10%.

Высокая востребованность виртуальных «кошельков» и «копилок» за 8 месяцев текущего года наблюдается в Дагестане. Здесь объем средств на банковских счетах физических лиц более трети суммарного показателя по всем Республикам –120,7 млрд руб. (+ 7% год к году). Аналогичная цифра роста портфеля в Северной Осетии-Алании – 63 млрд руб. Тройку лидеров замыкает Республика Кабардино-Балкария, где жители держат на счетах и вкладах банка 50 млрд руб. При этом активнее всего конвертируют наличные деньги в цифровые и хранят на банковских счетах и вкладах жители Карачаево-Черкесии – за год прирост составил 15%.

«Жители Карачаево-Черкесии проявляют заинтересованность в хранении своих финансов на вкладах, накопительных и обезличенных металлических счетах: на 1 сентября 2025 года объем средств физических лиц составил более 26,5 млрд руб.»,- комментирует управляющий Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка Заур Джазов.

Востребованность такого способа хранения финансов аналитики Сбера объясняют удобством и безопасностью – теперь не нужно беспокоиться о возможности хищения купюр, финансы виртуальны. Также вкладчики СКФО заинтересованы в получении пассивного дохода.

«С каждым годом все больше жителей Кабардино-Балкарии предпочитают использование цифровых финансов вместо наличных: за год Сбер нарастил портфель средств физических лиц на 13%. Стоит также отметить, что в нашем регионе один из самых высоких показателей темпа роста портфеля средств юридических лиц за год – 19%. Виртуальные деньги - это, в первую очередь, защита капитала и удобные условия для достижения долгосрочных финансовых целей»,- отмечает управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залина Бейтуганова.